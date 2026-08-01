Brandon Flowers twijfelt over artiestenbestaan

Brandon Flowers weet niet hoe lang hij nog door wil met het artiestenbestaan. De Amerikaanse zanger, vooral bekend als frontman van The Killers, vraagt zich geregeld af waar hij het nog voor doet.

"Mijn vader struint marktjes af, koopt daar lijstjes om ze mee naar huis te nemen en te beschilderen. Hij heeft in zijn hele leven geen cent te makken gehad en hij is gelukkiger dan ik", vertelt Flowers enigszins somber in een interview met de Britse krant The Times. "Ik vraag me momenteel echt af: hoe lang wil ik dit nog doen, wat betekent het, waarom doe ik het eigenlijk?"

De 45-jarige Flowers zegt dat hij vrijwel altijd ziek wordt na een tournee. "Dan denk ik aan Mick Jagger en vraag ik me af: wat zorgt ervoor dat hij nog steeds dat podium op stapt? Ik vermoed omdat er krachtige momenten in een concert zitten. Waarom zou ik dat niet willen?"

Flowers brengt later deze maand zijn derde soloalbum uit. Zijn werk met The Killers ligt al een tijdje stil. Drie jaar geleden was de groep bezig met een nieuw album, maar de opnames werden stilgelegd omdat Flowers geen connectie meer voelde met de muziek.