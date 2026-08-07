Hans Klok heeft de hoop om ooit weer op te treden in Las Vegas nog niet opgegeven. Vrijdag gaf de illusionist in De Oranjezomer op SBS6 aan dat het er mogelijk weer van gaat komen.

"Misschien dat ik toch nog een keer terugga naar Vegas", zei Klok. Dat zal dan zijn in samenwerking met Cirque du Soleil, waarmee hij naar eigen zeggen "een heel onverwacht huwelijk" is aangegaan. "Ik dacht: die willen nooit met mij samenwerken en zij dachten dat ik nooit voor hen wilde werken. En dat is toch gebeurd met de productie The Illusionist. En hun ambitie is om dat uiteindelijk naar Vegas te brengen", vervolgde hij. "Dus, you never know."

Klok zou eigenlijk tien jaar lang een eigen residentie in het Excalibur Hotel op de wereldberoemde Strip hebben. Door de coronacrisis kwam daar in 2020 al na een paar maanden een einde aan. Nadat hij een halfjaar werkloos had gewacht tot de kansen zouden keren, besloot hij zijn droom op te geven en terug te keren naar Nederland.

The Illusionist is vanaf dit najaar eerst te zien in de Nederlandse theaters.