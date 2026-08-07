NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geëindigd. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Een grote winnaar op Wall Street was Airbnb. Het verhuurplatform voor vakantiehuisjes verhoogde de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar.

Uit het banenrapport bleek dat er in juli 23.000 banen verdwenen, terwijl er een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse centrale bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de plus op 54.036,93 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7757,64 punten, een nieuw slotrecord. De technologiegraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 26.690,61 punten.