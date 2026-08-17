Voormalig Disney-baas Bob Iger werd zondag als Disney Legend geëerd door Robert Downey Jr., Harrison Ford en Ellen Pompeo. De 75-jarige Iger werd op de laatste dag van de expo D23 in Californië benoemd tot Disney Legend. De grote sterren prezen hem op het podium tijdens de Disney Legends-ceremonie, is te zien op video's gedeeld door Deadline.

"De voornaamste kwaliteit van meneer Iger is moed", zei Robert Downey Jr. vanaf het podium. De acteur prees Igers "gedurfde keuzes" en zei dat hij succesvol was door "mensen te inspireren en te motiveren". Ook Harrison Ford benoemde dat hij Iger "onmogelijke beslissingen" zag nemen. "Ik heb je creatieve mensen zien beschermen. Ik heb je enorme verantwoordelijkheid met opmerkelijke gratie zien dragen", vervolgde de Indiana Jones-acteur.

Grey's Anatomy-actrice Ellen Pompeo prees juist de "integriteit en je vriendelijkheid". "En bedankt, Bob, dat je ons eraan herinnerd hebt dat leiderschap niet alleen draait om het nemen van beslissingen, maar ook om het belangrijk vinden van mensen." Na de lovende woorden betrad Iger zelf het podium en benoemde op zijn beurt zijn "trots" op zijn opvolger Josh D'Amaro.

De titel Disney Legends wordt toegekend aan mensen die "een aanzienlijke impact hebben gehad op de nalatenschap van Disney". Naast Bob Iger ontvingen ook actrice Anne Hathaway, acteur Dwayne Johnson en componist Lin-Manuel Miranda (Hamilton) het beeldje.