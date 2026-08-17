Kosso Nutrition lanceert een next-level product voor sporters

Kosso Nutrition brengt de G.O.A.T. Ultimate Pre-Workout op de markt, een hoog gedoseerde pre-workout met 17 actieve ingrediënten en een volledig transparante ingrediëntenlijst. Het Nederlandse sportvoedingsmerk richt zich met het product specifiek op ervaren krachtsporters en bodybuilders. De pre-workout is per direct verkrijgbaar via de webshop van Kosso Nutrition.

De formule van de G.O.A.T. Ultimate Pre-Workout

Kosso Nutrition ontwikkelde de next level pre workout naar eigen zeggen als reactie op een vraag uit de sport community. Sporters wilden hogere doseringen, zonder in te leveren op transparantie. De formule bevat onder meer 10.000 mg L-citrulline, 6.000 mg bèta-alanine, 350 mg cafeïne en 4.000 mg glycerol per portie. Daarnaast zitten er 3.000 mg betaïne, 2.000 mg taurine en 1.500 mg tyrosine in. Voor focus en cognitie voegde Kosso Nutrition 300 mg citicoline (Cognizin) toe. Ook 300 mg enXtra en 1.000 mg fenylalanine zitten in de formule.

Voor een betere opname bevat de formule bovendien 50 mg Astragin. Ook groene theeblad-extract, granaatappelextract, panax ginseng en pijnboomschors-extract zijn toegevoegd. Het product is verkrijgbaar in 2 smaken, Sweet Sunburn en Sour Hour, met een verpakking die in het donker oplicht.

Gebruiksadvies en doelgroep

Eén portie van 33,5 gram wordt geadviseerd voor ervaren gebruikers. Onervaren sporters raadt het merk aan te beginnen met een halve portie. Het advies is de pre-workout te mengen met 300 tot 400 milliliter water. Dat gebeurt idealiter 20 tot 30 minuten voor de training. Door het hoge cafeïnegehalte raadt Kosso Nutrition het product niet aan voor kinderen of zwangere vrouwen.

Lancering op fitnessbeurs FIBO

Het merk introduceerde de pre-workout eerder dit jaar op fitnessbeurs FIBO. Volgens Kosso Nutrition is de formule een stap verder dan de vorige pre-workout van het merk, Pre-Workout Extreme 2.0. Ingrediënten als Cognizin, enXtra en Astragin zaten niet in die eerdere versie en zijn nieuw toegevoegd aan de G.O.A.T. Ultimate Pre-Workout.

"Veel pre-workouts beloven hoge doseringen, maar verbergen via blends wat er echt in zit," zegt oprichter Albert Dervishaj. "Sporters weten bij ons product precies hoeveel van elk ingrediënt ze binnenkrijgen. Die duidelijkheid vroegen onze klanten en die hebben we in deze formule verwerkt."

Uitbreiding met creatine poeder

Naast de pre-workout brengt het merk ook een aanvulling uit op zijn assortiment. De creatine poeder bestaat uit 100% creatine monohydraat, zonder vulmiddelen of smaakstoffen. Het poeder is smaakloos en lost volledig op in water, sap of een shake. Het wordt geproduceerd in de Europese Unie onder strenge kwaliteitscontrole. Het product is bedoeld voor sporters die hun prestaties bij herhaalde, korte en intensieve inspanningen willen ondersteunen.

Groei van Kosso Nutrition

Kosso Nutrition groeide de afgelopen jaren uit van kleine startup tot een van de grotere sportvoedingsmerken van Nederland. Het merk telt inmiddels meer dan 165.000 klanten en ruim 5.700 productreviews. Producten worden in eigen beheer ontwikkeld, in plaats van via white-label formules van externe fabrikanten. Alle producten worden in Nederland geproduceerd onder strenge kwaliteitscontrole.

Transparantie als reactie op proprietary blends

Transparantie over doseringen speelt al langer een rol in discussies binnen de fitnessbranche. Veel pre-workouts vermelden ingrediënten in zogeheten proprietary blends, waarbij de exacte hoeveelheid per stof niet op het etiket staat. Kosso Nutrition kiest daar bewust niet voor. Het merk publiceert bij elk product de volledige dosering per ingrediënt, ook op de verpakking van de G.O.A.T. Ultimate Pre-Workout.

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