Harry Mens is zondag emotioneel geworden tijdens zijn wekelijkse programma Business Class. De 79-jarige presentator blikte terug op een uitzending uit 2001, vlak na 9/11, toen politicus Pim Fortuyn te gast was. Na een samenvattende video van de toenmalige uitzending nam Mens weer het woord met tranen in zijn ogen.

"De hele problematiek die Pim aansnijdt is natuurlijk vandaag nog actueel. Het is heel jammer dat hij dit niet heeft mogen meemaken", aldus Mens. "Heel veel emotie, Pim bedankt", vervolgde de presentator, waarna hij zich verontschuldigde tegenover de aangeschoven gast voor zijn emoties.

Pim Fortuyn vertelde in de uitzending in 2001 dat hij vond dat Nederland meteen achter Amerika moest gaan staan, vlak na de aanslagen in New York. Fortuyn was zelf ook emotioneel.