MADRID (ANP) - Denzel Dumfries (30) verwacht dat Nederland onder de Spaanse bondscoach Xavi Hernández aantrekkelijk voetbal gaat spelen dat gekoppeld is aan resultaat. "Dat is wel waar we bij Oranje voor gaan", zei de verdediger van Real Madrid zondag op de Madring, waar hij een bezoek bracht aan Formule 1-coureur Max Verstappen.

Dumfries, die op zaterdagavond met Real Madrid thuis stadsgenoot Rayo Vallecano met 4-1 versloeg, was te gast bij Red Bull Racing. Dumfries zei op weg naar een gesprekje met Verstappen uit te kijken om met Xavi te gaan werken bij Oranje. "Ja, ik ben heel blij met hem. Hopelijk gaan we weer een mooie tijd tegemoet", aldus Dumfries.

Dumfries ziet in Xavi een trainer die past bij de 'Hollandse School', waarbij dominant spelen belangrijk is. "Als ik naar Xavi als trainer kijk, dan is hij iemand die staat voor verzorgd spel. Dus ik verwacht dat we bij Oranje ook verzorgd voetbal gaan spelen."

Xavi maakt vrijdag voor de eerste keer de selectie van Oranje bekend. Nederland speelt op donderdag 24 september thuis tegen Duitsland.