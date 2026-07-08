De Britse zender ITV heeft de rechten verworven om alle acht Harry Potter-films en de drie Fantastic Beasts-films gratis aan te bieden op streamingdienst ITVX. Volgens entertainmentwebsite Deadline staan de films voor onbepaalde tijd online.

"We zijn extreem trots dat we deze iconische Britse films tijdens de zomervakantie en daarna gratis beschikbaar maken voor zowel oude als nieuwe fans", laat Darren Nartey van ITV weten. De films worden ook uitgezonden op tv-zenders ITV1 en ITV2.

De eerste film over de Britse tovenaarsleerling, gebaseerd op het eerste boek Harry Potter en de Steen der Wijzen, kwam uit in 2001. De laatste, het tweede deel van De Relieken van de Dood, verscheen in 2011. Nadien volgde een spin-off met drie films over de magische zoöloog Newt Scamander, die tussen 2016 en 2022 uitkwamen. Eind dit jaar verschijnt bij streamingdienst HBO Max een tv-serie over Harry Potter. In het eerste seizoen staat opnieuw boek 1 centraal.