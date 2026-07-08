Opiniepeiler Maurice de Hond had "dolgraag" over corona gediscussieerd met RIVM-directeur Jaap van Dissel. "Of met wie dan ook van het OMT", zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Tijdens zijn verhoor beklaagde De Hond zich over 'traditionele media' waar volgens hem te weinig ruimte was voor tegengeluid. "Het was Ab Osterhaus of Ab Osterhaus en als hij niet kon kwam Ab Osterhaus", zei De Hond laagdunkend over de invulling van televisieprogramma's. De opiniepeiler heeft geen medische achtergrond, maar noemt zichzelf wel deskundig op het gebied van statistiek.

Traditionele media hebben hier gefaald, stelde De Hond. Daardoor kwamen volgens de opiniepeiler alternatieve kanalen op, waar hij zelf ook te gast was. Daar bestond de wens om in gesprek te gaan met OMT-leden, maar die kwamen volgens De Hond nooit. Zelf plaatste hij artikelen over corona op zijn eigen website, die naar eigen zeggen goed gelezen werden.