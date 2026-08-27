Harry Styles eert overleden Dolly Parton tijdens concert in NY

Harry Styles heeft tijdens een concert in New York stilgestaan bij het overlijden van Dolly Parton. De Britse zanger bracht woensdag tijdens de eerste avond van zijn reeks van dertig concerten in Madison Square Garden een eerbetoon aan de dinsdag overleden countryzangeres, schrijft Variety.

"Ik wil alle muzikanten die mij door de jaren heen hebben geïnspireerd oprecht bedanken", zei Styles tegen het publiek. "Dolly, we houden van je. Heel erg bedankt." Vervolgens klonk ongeveer een minuut lang Partons versie van I Will Always Love You door de zaal.

Styles begon woensdag aan een reeks van dertig shows in Madison Square Garden. De zanger stond eerder dit jaar met zijn Together, Together-tour meerdere avonden in Amsterdam. Na zijn concertreeks in New York, die op 31 oktober eindigt, reist Styles in december verder naar Australië.