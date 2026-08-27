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Prins Gabriël gaat opleiding tot paracommando doen

27 aug , 9:08Koningshuis
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De Belgische prins Gabriël zet zijn militaire loopbaan voort. Volgens Belgische media kiest de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde voor een opleiding tot paracommando. Het paleis bevestigt het nieuws onder meer aan Het Nieuwsblad.
De 23-jarige Gabriël studeert donderdag af aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Bij de diploma-uitreiking zullen Filip en Mathilde en prinses Elisabeth aanwezig zijn.
Na het afstuderen gaat de prins naar de Infanterieschool in Aarlen. Daar wordt hij gevormd tot pelotonscommandant. "Vervolgens zal hij de opleiding tot paracommando volgen in Marche-les-Dames en Schaffen", aldus het paleis.
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