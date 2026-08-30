Harry Styles grapt in Madison Square Garden over huwelijk van ex

Harry Styles heeft zaterdagavond tijdens zijn optreden in Madison Square Garden grappend verwezen naar de bruiloft van Taylor Swift op dezelfde locatie. Op video's op sociale media is te zien dat de Britse zanger refereert aan de bruiloft van zijn ex-vriendin. Swift trouwde afgelopen juli in het New Yorkse stadion met American-footballspeler Travis Kelce.

"We zijn in Madison Square Garden, de thuisbasis van de wereldkampioen New York Knicks!" zei Styles onder luid applaus. "En ze verzorgen er ook bruiloften", voegde hij toe, wat leidde tot meer applaus en luid gejuich van de fans. Styles had van november 2012 tot januari 2013 een relatie met Swift en diende als inspiratie voor Swifts hit Style uit 2014. Volgens Variety ontving Styles zelfs een uitnodiging voor Swifts bruiloft, maar kon hij niet komen vanwege zijn tournee.

Swift en Kelce hielden de details rond hun huwelijk in het grote stadion grotendeels geheim. Een woordvoerder van het stel bevestigde echter dat het huwelijk op 3 juli was voltrokken. Styles' verloofde, actrice Zoë Kravitz, was wel aanwezig op de megabruiloft van Swift en Kelce.