39-jarige man ernstig gewond door steekpartij na aanrijding Grave

GRAVE (ANP) - In het Brabantse Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit Ysselsteyn (Limburg) ernstig gewond geraakt doordat hij werd gestoken met een mes, meldt de politie zondag. Dat gebeurde na een aanrijding. De dader is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer reed rond 14.45 uur met zijn auto achterop een andere auto die voor een stoplicht stond te wachten. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak het slachtoffer vervolgens met een mes. Daarna ging hij ervandoor.

De 39-jarige man raakte gewond aan zijn bovenlijf en werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Hij is niet in levensgevaar, meldt de politie.

De politie is nog op zoek naar de dader en roept getuigen op zich te melden.