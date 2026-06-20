Harry Styles legt show stil om fan te helpen

Harry Styles heeft zijn optreden in het Wembley Stadium in Londen vrijdagavond kort onderbroken om een fan te helpen die zijn of haar zus kwijt was. Op videobeelden is te zien dat de zanger de show stillegde tot de situatie opgelost was.

"Wat is er? Je kan je zus niet vinden?", vraagt Styles ten overstaan van het volle stadion aan iemand die vooraan staat. "Wat is de naam van je zus?", vraagt hij vervolgens. Op videobeelden die online zijn gezet, is niet te zien wat er in het publiek gebeurt, maar wel dat Styles de situatie vanaf het podium nauwlettend in de gaten houdt. "Je zag er erg bezorgd uit", zegt hij. Na ongeveer een minuut vraagt hij of de zus gevonden is. Als dat zo blijkt te zijn, klinkt er luid applaus en hervat Styles de show.

Styles begon op 12 juni aan de Londense reeks van zijn Together Together-concerten. De 32-jarige zanger geeft in totaal twaalf concerten in het Wembley Stadium. Eerder speelde het voormalige One Direction-lid de concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar trad de Brit tien keer op.