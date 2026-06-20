Hollywoodsterren herdenken overleden regisseur James Burrows

Acteurs uit bekende series van James Burrows staan in berichten op sociale media stil bij het overlijden van de televisiemaker en regisseur. Onder anderen Lisa Kudrow, David Schwimmer, Eric McCormack, Ted Danson en Debra Messing delen hun herinneringen aan de maker van iconische komedieseries als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. Burrows overleed vrijdag op 85-jarige leeftijd.

Danson, bekend van Cheers, noemt Burrows in een verklaring "mijn vader in het showbizzvak, mijn mentor en mijn vriend". "Elf jaar lang leerde zijn gelach me wat wel en niet grappig was. Niets maakte me gelukkiger dan hem aan het lachen te krijgen. Ik kan me zo voorstellen dat er duizenden acteurs zijn die er precies zo over denken", aldus de acteur.

"Jimmy Burrows wist bij elke acteur met wie hij werkte het beste naar boven te halen", schrijft Friends-ster David Schwimmer op Instagram. "Zijn warmte, bescheidenheid en vrijgevigheid gaven ons een veilig gevoel, alsof we familie waren, en ik weet zeker dat wij niet de enige cast waren die dat zo ervoer. Hij was er voor ons, zowel voor als achter de camera."

Lisa Kudrow

Friends-actrice Lisa Kudrow, die ook samen met Burrows in de serie The Comeback te zien was, deelde een foto van hen samen achter de schermen van de HBO-serie. "Bedankt Jimmy. Ik bedoel, voor alles...", schreef ze op haar Instagram-stories.

"We zijn de grootste aller tijden verloren", schrijft Tony Danza, die met Burrows werkte aan de comedyserie Taxi. "Ik weet zeker dat ik hier niet zou zijn zonder hem. Mijn gedachten gaan uit naar Debbie en de kinderen."

Will & Grace

Eric McCormack, bekend als Will uit Will & Grace, deelt dat hij "een dierbare vriend" is verloren. "James Burrows regisseerde elke aflevering van Will&Grace… en zo'n beetje al het andere. Hij was vijftig jaar lang de absolute autoriteit op het gebied van televisiekomedie; geliefd bij iedereen en hij laat niet zomaar een spoor achter, maar een blijvende erfenis. Een ongelooflijk oeuvre."

Zijn collega Debra Messing, bekend als Grace uit voornoemde sitcom, noemt Burrows "een legende". "Een icoon. Een uniek talent en een vernieuwer in de televisiewereld. Hij bracht wereldwijd in meer huiskamers gelach en liefde dan welke andere tv-regisseur in de geschiedenis dan ook", schrijft ze bij een reeks foto's op Instagram.