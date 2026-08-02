Harry Styles heeft zaterdag een smakkerd gemaakt tijdens zijn concert in Mexico-Stad. Online gaan beelden rond van het moment waarop de zanger onderuit ging.

De artiest viel al tijdens het openingsnummer. Het podium was mogelijk nog nat van de hevige regen die de stad eerder trof. De Britse popster herpakte zich meteen. Hij poseerde en ging al liggend op de grond door met zijn optreden, en stond na een paar seconden weer op.

De Brit geeft de komende week nog meer concerten in Mexico-Stad in het kader van zijn Together, Together-tour. Eerder tijdens zijn huidige tour zorgde de zanger ook voor een opmerkelijk moment toen hij zich in water verslikte en vervolgens een tijdlang op de grond lag.