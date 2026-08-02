VOLENDAM (ANP) - Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Míchel speelde uit dankbaarheid dat de Amsterdammers het Kras Stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken, de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Volendammers.

Bij Ajax ontbraken de mogelijk vertrekkende Mika Godts en de nieuwe Duitse aanwinst Julian Brandt in de selectie. Míchel gaf een basisplaats aan de Braziliaanse nieuwelingen Leonardo en Caio Henrique en aan de talenten Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla.

Ajax kwam na een halfuur in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Anton Gaaei. Twee minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit een strafschop. FC Volendam kwam tien minuten voor tijd terug tot 2-1 nadat Ajax-doelman Joeri Heerkens zich had verkeken op een terugspeelbal van Youri Baas. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1.

Erik Schouten van Volendam kreeg twee keer geel en moest in de 86e minuut naar de kant.