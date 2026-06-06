De zaterdageditie van Het Parool, waarin een handgeschreven boodschap van Harry Styles staat, wordt massaal aangeboden op advertentiewebsites als Marktplaats en Vinted. Sommige kranten staan opvallend genoeg voor tientallen euro's te koop.

Op de achterpagina van de krant bedankt de Britse ster, die de afgelopen weken tien concerten gaf in Amsterdam, fans voor hun komst naar de Johan Cruijff ArenA. "Dank je, ik hou van jou!", staat er in het Nederlands, waarna Styles zijn boodschap in het Engels vervolgt. "Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us!"

Styles zet zijn Together, Together-tour volgende week voort in Londen.