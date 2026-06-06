Prins Albert heeft voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco even geknuffeld met zijn landgenoot en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Op Instagram deelt het hof foto's van Alberts bezoek aan het circuit.

Albert sprak Leclerc kort voor aanvang van de kwalificatie om hem "zijn persoonlijke support" aan te bieden. De prins bezocht vervolgens racecontrol, het technische centrum waar de sessie in goede banen geleid moest worden. Ook poseerde Albert voor de pitbox van Max Verstappen. De prins ontmoette de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing en zijn vriendin Kelly Piquet donderdagavond tijdens een receptie in het Oceanografisch Museum.

De knuffel en steun van Albert aan Leclerc mochten niet helemaal baten. De Monegask van Ferrari, die de race in zijn woonplaats in 2024 won, kwalificeerde zich als vierde. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton werd derde, achter Verstappen en polesitter Kimi Antonelli van Mercedes.

Na afloop van de race op zondag reikt Albert traditiegetrouw de bokaal in de vorm van het circuit uit aan de winnaar.