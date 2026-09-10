Harry Styles heeft in een e-mail aan zijn fans bekendgemaakt dat hij zijn tournee in 2027 voort zal zetten. Naar verwachting maakt hij later op donderdag de "laatste steden" bekend die hij aandoet tijdens de Together, Together-tournee. In mei 2026 stond de Britse zanger met zijn show al tien keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Styles bedankte in de e-mail verder alle fans die bij zijn shows in Amsterdam, Londen, São Paulo, Mexico-Stad en zijn huidige reeks in New York waren. "Toen we besloten om de tournee van 2026 te doen, wist ik dat het bijzonder zou worden, maar wat jullie ervan hebben gemaakt overtrof alles wat ik me had kunnen voorstellen," schreef hij. "Daarom wilde ik dat jullie als eersten zouden weten dat we data voor 2027 gaan toevoegen, wat ik eerlijk gezegd in eerste instantie best spannend vond." Hij benadrukt dat hij sinds zijn 16e dit werk doet en dat het eigenlijk "het enige leven is dat ik echt ken". Die ervaring maakt hem "een gelukkig mens".

"Ik kan niet wachten om samen met al onze vrienden te blijven dansen. Ik hoop jullie daar te zien", richt Styles zich tot de fans. De zanger bekent dat hij niet weet wat hij na de shows in 2027 zal doen.

Styles is momenteel bezig aan een reeks van dertig optredens in Madison Square Garden in New York. Na de laatste show op 31 oktober heeft hij in 2026 nog twee stops in Australië: zes shows verdeeld over Melbourne en Sydney.