Hartoperatie Henk Wijngaard uitgesteld naar vrijdag

De hartoperatie van zanger Henk Wijngaard is een dag uitgesteld. De 80-jarige troubadour gaat nu vrijdagochtend onder het mes. Dit komt door een onverwacht spoedgeval in het ziekenhuis, meldt zijn management op de website van Wijngaard.

De zanger, bekend van de megahit Met de vlam in de pijp, werd begin augustus in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen.

"De artsen hebben besloten dat een hartoperatie noodzakelijk is", staat op de website. "Henk en Trijn hebben vol vertrouwen in het medische team en richten zich nu volledig op de behandeling en daarna zijn herstel."