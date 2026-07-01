Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Deadline. De gevallen filmmagnaat, die sinds 2020 in de gevangenis zit, heeft de afgelopen jaren vaker gezondheidsproblemen gehad.

Een woordvoerder van Weinstein omschreef zijn symptomen als "ernstige ademhalingsproblemen" en liet weten dat hij "aan het rusten en herstellen is in het ziekenhuis, waar hij de komende weken in ieder geval zal blijven".

Eerder op de dag meldde TMZ dat de 74-jarige Weinstein kampte met "hartfalen als gevolg van longontsteking". Volgens de nieuwssite wordt hij behandeld in het Bellevue Hospital in Manhattan op de gevangenisafdeling. Weinstein zit vast in Rikers Island voor de verkrachting en aanranding van de actrice Jessica Mann.