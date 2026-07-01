BARCELONA (ANP) - Zeventien Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er twintig Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er dertien.

De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Na nog twee etappes over Spaans grondgebied trekt de karavaan naar Frankrijk, waar op 26 juli de finish ligt op de Champs-Élysées in Parijs.

Thymen Arensman wist vorig jaar twee etappes te winnen. Het waren twee van de zwaarste bergetappes, één in de Pyreneeën naar Superbagnères, en één in de Alpen naar La Plagne. Na een vierde plek in de Giro eerder dit jaar is hij weer geselecteerd door Netcompany Ineos.

Van der Poel

Mathieu van der Poel is een van de twee grote namen bij Alpecin - Premier Tech, samen met de Belgische sprinter Jasper Philipsen. Van der Poel kleurde de Tour van 2025 met een etappezege en vier dagen in de gele trui. Ook zijn landgenoot Tim Marsman zit in de selectie van Alpecin - Premier Tech.

Sprinter Olav Kooij heeft zijn selectie bij Decathlon CMA CGM afgedwongen met goede recente resultaten. Vanwege een virus kwam hij tot eind mei niet in actie. Maar sindsdien boekte hij drie ritzeges. Hij krijgt landgenoten Cees Bol en Daan Hoole mee om voor hem de sprint aan te trekken.

Van Baarle

Dylan van Baarle begint aan zijn negende Ronde van Frankrijk. De oud-winnaar van Parijs-Roubaix is opgeroepen voor Soudal Quick-Step, net als Pascal Eenkhoorn.

Namens Red Bull-Bora-hansgrohe gaat Tim van Dijke mee. Zijn tweelingbroer Mick, die vorig jaar debuteerde, is niet geselecteerd. Van Dijke zal vooral in dienst rijden van zijn twee kopmannen Remco Evenepoel (België) en Florian Lipowitz (Duitsland).

Ritzege

Picnic PostNL neemt drie Nederlanders mee. Frank van den Broek reed de Tour al eerder en was bij zijn debuut meteen dicht bij een ritzege. Julius van den Berg maakt zijn Tourdebuut. Voor Frits Biesterbos wordt het zijn eerste grote ronde.

Arvid de Kleijn en Rick Pluimers maken namens Tudor hun debuut in de Tour de France. Sprinter De Kleijn boekte al achttien overwinningen in zijn carrière, maar deed dat nog niet vaak in grote koersen.

Catalonië

De Spaanse Nederlander Alex Molenaar gaat met de kleine Spaanse ploeg Caja Rural naar de Ronde van Frankrijk. Molenaars moeder komt uit Catalonië, waar de Tour van start gaat.

Mike Teunissen (Astana) en Huub Artz (Lotto-Intermarché) maken het aantal van zeventien Nederlanders compleet. De Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike staat zaterdag zonder Nederlanders aan de start in Barcelona.