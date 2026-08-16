Anne Hathaway vindt dat films waarin honden worden gedood, voortaan een strengere leeftijdskeuring moeten krijgen. De actrice suggereerde dit volgens Variety tijdens interviews voor haar nieuwe film The End of Oak Street. Hathaway stelt een leeftijdskeuring 'R' voor, wat betekent dat publiek onder de 17 jaar in de bioscoop alleen naar binnen mag met een volwassen begeleider.

"Het maakt mij niet uit of mensen vloeken, of het maakt mij niet uit of er geweld zichtbaar is", zegt de Oscarwinnares. "Maar als een hond wordt gedood: een strenge leeftijdskeuring! Iedereen die John Wick heeft gezien, is alleen maar getraumatiseerd doordat de hond sterft."

In de film The End of Oak Street komt een hond voor. De film gaat over een gezin waarvan de straat door de tijd wordt getransporteerd. Het welzijn van Starbuck, de trouwe viervoeter van het gezin, leidde de afgelopen week op sociale media tot veel discussies. "We verleggen grenzen in de film, maar dit is geen grens die we overgaan. Het publiek hoeft zich geen zorgen te maken."

In The Odyssey, een andere film waarin Hathaway op dit moment te zien is, sterft een hond.