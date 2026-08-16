BIRMINGHAM (ANP) - De Finse atlete Alisa Vainio heeft op indrukwekkende wijze de Europese titel op de marathon veroverd. De 28-jarige atlete nam in Birmingham vanaf de start het initiatief, liep al vrij snel in haar eentje vooraan en bouwde vervolgens een enorme voorsprong op. Vainio rondde haar solo na 42,195 kilometer af in een kampioenschapsrecord van 2.22,26.

De Hongaarse Lili Anna Vindics-Tóth kwam 4 minuten en 55 seconden na de Finse winnares over de finish in het stadshart van Birmingham in 2.27.21. De Britse Abbie Donnelly gaf het thuispubliek nog wat te juichen door het brons te winnen in 2.27.33. Niet eerder in de geschiedenis van de EK atletiek had een atlete een zo grote voorsprong in de marathon.