Hayden Christensen belde niet de politie toen hij ooit een inbreker in zijn huis ontdekte, maar gaf de man kleren en schoenen mee en bood aan om een treinkaartje voor hem te kopen. Dat deelde de Star Wars-acteur onlangs volgens Amerikaanse media op L.A. Comic Con.

Het voorval gebeurde jaren geleden. Christensen dacht aanvankelijk dat het een vriend was die een grap met hem uithaalde, maar hij zag al snel dat het iemand anders was. "Ik dacht: is dit een bezorger? Toen zag ik dat hij allemaal spullen van mij vasthad", deelde de 45-jarige Canadese acteur, bekend van zijn rol als Anakin Skywalker in de Star Wars-films en -series.

De inbreker herkende Christensen meteen en begon uitvoerig zijn excuses aan te bieden. Hij verklaarde volgens Christensen dat hij in een moeilijke periode zat en geld bij elkaar probeerde te sprokkelen voor een treinkaartje naar huis. De acteur gaf de man daarop wat kleding en een paar schoenen, aangezien hij geen nette kleren had voor een sollicitatie. Hij bood daarna aan om hem de volgende dag naar het station te rijden en een kaartje te kopen, maar de inbreker liet zich toen niet meer zien.

Ondanks zijn goede daad hoopt Christensen niet dat hij het publiek van het fanevent op ideeën heeft gebracht met zijn verhaal. "Probeer alsjeblieft niet meer bij mij in te breken", zei hij. "Ik heb heel goede beveiligingscamera's."