DUBLIN (ANP) - De Ierse oud-atlete Ciara Mageean is zondag op 34-jarige leeftijd overleden aan darmkanker. Dat is bekendgemaakt op het Instagram-account van de voormalig Europees kampioene op de 1500 meter.

"Om 06.30 uur vanmorgen heeft Ciara het gevecht met kanker verloren, omgeven door haar geliefden", klinkt het in het bericht. "Een geliefde dochter, zus, vrouw, vriend en een inspiratie voor zo velen, ze zal heel erg gemist worden."

Mageean werd in 2024 in het Stadio Olimpico in Rome Europees kampioen op de 1500 meter. Eerder won ze al Europees zilver (München 2022) en brons (Amsterdam 2016) op die afstand. Ook pakte ze brons op de EK-indoor in 2019 en werd ze in 2022 tweede bij de Commonwealth Games. In juli 2025 maakte ze de kankerdiagnose bekend.