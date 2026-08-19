Hayden Panettiere nam twee weken voor dood nog Peta-spotje op

Hayden Panettiere heeft twee weken voor haar overlijden nog een video opgenomen voor dierenwelzijnsorganisatie Peta, waarin ze protesteert tegen dierenparken zoals SeaWorld. De organisatie heeft de beelden van de 36-jarige actrice, die zondag levenloos werd aangetroffen, op Instagram gedeeld.

"Hayden Panettiere werd een bekende naam door een heldin op tv te spelen, maar in het echte leven was ze een heldin voor dieren", schrijft Peta bij de beelden. De actrice, bekend van de tv-serie Heroes, ligt in het spotje onder meer in een badkuip en vraagt kijkers hoe zij het zouden vinden als ze daarin de rest van hun leven zouden moeten doorbrengen. Ze trekt hiermee de vergelijking met dolfijnen en orka's die ter vermaak van het grote publiek in parken als SeaWorld in kleine bassins moeten rondzwemmen.

Peta roept mensen op om namens Panettiere door te blijven vechten. De actrice maakte zich jarenlang hard voor dierenwelzijn. Zo was ze ook te zien in de Oscar-winnende documentaire The Cove uit 2009, over de jaarlijkse dolfijnenjacht voor de kust van Japan.