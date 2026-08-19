FKA Twigs wint eerste rechtszaak over artiestennaam

De Britse zangeres FKA twigs heeft een eerste overwinning geboekt in de langlopende juridische strijd over merkinbreuk rond haar artiestennaam. De rechter oordeelde dat indiegroep The Twigs, die de zaak had aangespannen, daar te lang over heeft gedaan en hun recht heeft verspeeld. Ze hebben "hun claims minstens tien jaar lang laten verwateren", aldus de rechter. Dat meldt Billboard woensdag op basis van rechtbankdocumenten.

The Twigs, bestaande uit de tweelingzussen Laura en Linda Good, gebruikte die naam sinds de jaren negentig. Ze klaagden de zangeres in 2014 aan, maar lieten de zaak daarna vallen. Het bleef tien jaar lang stil, maar sinds 2024 hebben ze weer sommatiebrieven gestuurd. Zo stelden ze dat FKA Twigs (Tahliah Debrett Barnett) haar grotere bekendheid had gebruikt om hun intellectuele eigendom te "verzwakken, zo niet te vernietigen". Maar volgens de rechter hebben "de zusjes hun claims minstens een decennium lang laten verwateren".

Er loopt nog een andere rechtszaak, van FKA twigs tegen de twee zussen over de merkaanvraag van de zangeres. Zij wil meer duidelijkheid over de rechten op het gebruik en de registratie van het handelsmerk FKA Twigs. Ook wil ze dat The Twigs zich niet langer bemoeit met dat registratieproces. Volgens de rechter moeten beide juridische teams eerst genoeg bewijsmateriaal verzamelen voordat daar een uitspraak over kan worden gedaan.