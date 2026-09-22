Hayden Panettiere overleed aan combinatie van drugs en medicijnen

Actrice Hayden Panettiere is overleden aan de gevolgen van het gebruik van de pijnstiller fentanyl en verschillende andere medicijnen. Dat heeft de lijkschouwer in Greenville County in de Amerikaanse staat South Carolina vastgesteld, meldt Deadline. Haar overlijden is aangemerkt als een ongeluk.

Naast de sterke pijnstiller fentanyl, die door veel mensen als drugs wordt gebruikt, werden er andere medicijnen genoemd die een rol speelden bij haar overlijden. Panettiere overleed op 16 augustus op 36-jarige leeftijd. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze werd ter plaatse doodverklaard.

De actrice had eerder openlijk gesproken over haar problemen met alcohol en drugs. Panettiere was vooral bekend van haar rollen als Claire Bennet in de serie Heroes en Juliette Barnes in Nashville. Ook speelde ze Kirby Reed in meerdere Scream-films.