Recordbedrag aan prijzengeld op EK atletiek 2028

LAUSANNE (ANP) - De Europese atletiekbond heeft het prijzengeld voor de eerstkomende EK outdoor aanzienlijk verhoogd. Er is een recordbedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de atleten op de titelstrijd in 2028 in de Poolse stad Chorzów. Dat is 3 miljoen meer dan op de voorgaande twee EK's.

De Europese bond introduceerde op de EK van 2024 in Rome voor het eerst prijzengeld. Er werden toen tien bonussen van 50.000 euro uitgereikt aan atleten met uitzonderlijke prestaties. Die prijzenpot van 500.000 euro bleef gehandhaafd op de afgelopen EK in Birmingham.

Op de EK in Chorzów ontvangen alle individuele gouden medaillewinnaars 30.000 euro. Voor de winnaars van het zilver ligt er 15.000 euro klaar en brons levert 10.000 euro op. De nummers vier tot en met acht krijgen ook een beloning.

Volgens voorzitter Dobromir Karamarinov van European Athletics geeft het recordbedrag aan prijzengeld "extra glans" aan de EK outdoor, die voor het eerst in Polen worden gehouden.