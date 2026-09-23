Hayley Williams staat stil bij dood Chad Gilbert

Zangeres Hayley Williams heeft op sociale media stilgestaan bij het overlijden van haar ex-man, gitarist Chad Gilbert. Williams wist naar eigen zeggen niet of het "gepast" voor haar was om iets te zeggen, schrijft ze op Instagram.

Volgens de zangeres heeft Gilbert veel betekend voor de wereld van de hardcoremuziek. "Chad is inderdaad een legende in de scene en mijn tijd met hem heeft me veel geleerd. Hij liet me kennismaken met mensen die mijn leven nog altijd op een prachtige manier vormgeven", aldus Williams. "Zijn passie voor het opbouwen van de gemeenschap was inspirerend en blijft me bij. Ik zal altijd dankbaar zijn dat ik door hem een dieper begrip en diep respect heb gekregen voor de gemeenschap en de cultuur van hardcore."

Gilbert richtte in 1997 de punkrockband New Found Glory op. Daarnaast speelde hij onder meer in de hardcorepunkband Shai Hulud. Williams en Gilbert kregen een relatie in 2008. In 2016 trouwde het stel, maar een jaar later gingen ze uit elkaar.

Gilbert overleed op 45-jarige leeftijd in zijn slaap. Dit jaar werd bekend dat Gilbert kanker had.