NPO Zapp-serie De Achterblijvers in race voor Emmy Award

De NPO Zapp-serie De Achterblijvers van BNNVARA is genomineerd voor een International Emmy Award. De reeks maakt kans in de categorie Kids: Live-Action, is woensdag door de organisatie bekendgemaakt.

De Achterblijvers werd vorig jaar uitgezonden en gaat over tiener Sven, die door de schulden van zijn moeder in de zomervakantie niet op vakantie kan. Hij ontmoet verschillende andere 'achterblijvers' met wie hij een zomer vol avonturen beleeft. De serie neemt het op tegen series uit Chili, Groot-Brittannië en de Filipijnen.

De International Emmy Awards zijn Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's die buiten de VS zijn gemaakt. Britse makers haalden met vijftien stuks de meeste nominaties binnen. Brazilië volgt met negen. De winnaars worden op 23 november bekendgemaakt tijdens een ceremonie in New York.

Door de jaren heen vielen Nederlandse makers diverse keren in de prijzen. De laatste keer was in 2022, toen kleuterdramaserie Kabam! werd bekroond.