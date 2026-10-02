Casey Bloys, de topman van HBO Max, is zeer te spreken over het eerste seizoen van de nieuwe Harry Potter-serie. Vanaf kerst is het eerste seizoen, gebaseerd op het eerste boek over de Britse tovenaarsleerling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, bij de streamingdienst te zien.

"Ik heb het hele seizoen gezien en het is geweldig", zegt Bloys in een interview met persbureau Bloomberg. "Ik ben heel, heel blij. Ik heb er een zeer goed gevoel over."

Het eerste seizoen van de nieuwe HBO Max-serie bevat details die in de eerste Harry Potter-film uit 2001 niet te zien waren. Seizoen twee, dat zich richt op het tweede boek Harry Potter en de Geheime Kamer, is momenteel in productie.