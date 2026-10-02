MARIBOR (ANP) - Jong Oranje heeft de kans om de play-offs voor het EK van 2027 in Albanië en Servië te bereiken in leven gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor de voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 4-2 van Jong Slovenië.

Jong Oranje staat door de zege op 9 punten uit zeven wedstrijden en speelt nog dinsdag in Doetinchem tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat momenteel tweede met 10 punten en neemt het in Stavanger nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van de groepswinst en van kwalificatie. De nummer 2 uit de groep speelt play-offs voor een EK-ticket.

De voetballers van Reiziger wisten dat ze een zege op de Slovenen nodig hadden en begonnen aanvallend. Het was echter de thuisploeg die de score opende. Met een dieptepass stuurde Dino Kojić ploeggenoot David Pejičić weg en die schoot de bal langs keeper Bernt Klaverboer.

Gelijke hoogte

Jong Oranje kwam vier minuten later alweer op gelijke hoogte. De Sloveense doelman stopte het schot van Sean Steur, maar was kansloos op de rebound van Ayoub Oufkir. Tien minuten later stond Oranje op voorsprong. Lequincio Zeefuik schoot hoog binnen op aangeven van Givairo Read.

Door slordig aan de tweede helft te beginnen, lieten de Nederlanders de thuisploeg terugkomen. Na een slechte bal van Klaverboer kopten de Slovenen op doel, maar raakten de lat. Miha Matjašec benutte de rebound. Jong Oranje herpakte zich door een subtiel rollertje van Ernest Poku en een intikker van Kees Smit.