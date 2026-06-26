HBO komt met documentairereeks over Jay-Z

HBO komt binnenkort met een documentaire over Jay-Z. De rapper werkt zelf mee aan de achtdelige reeks, is donderdag bekendgemaakt.

In de afleveringen gaat Jay-Z in gesprek met producer Rick Rubin over zijn muziek, teksten, levenservaringen en creatieve proces. De twee werkten in het verleden al vaker samen. Zo produceerde Rubin in 2003 het iconische nummer 99 Problems voor het album The Black Album.

Rubin maakte eerder McCartney 3, 2, 1 waarin hij met Paul McCartney praatte over diens carrière. De documentaire over Jay-Z komt dit najaar uit.