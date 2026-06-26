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Shrek-spin-off Donkey komt in zomer van 2028 uit

26 jun , 2:05Entertainment
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Fans van Shrek moeten nog even wachten op de aangekondigde spin-off Donkey, over de pratende ezel uit de filmreeks. De film verschijnt eind juni 2028 in de bioscoop, melden Amerikaanse vakmedia.
De spin-off gaat over de achtergrond en het leven van Donkey, de ezel die de stem draagt van Eddie Murphy. De acteur vertelde vorig jaar al dat het een "grappig verhaal" zou worden.
Eerder maakte DreamWorks Animation al twee Puss in Boots-spin-offfilms, die samen zo'n 1 miljard dollar opbrachten. De vijfde Shrek-film staat gepland voor de zomer van 2027.
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