HBO gaat een vervolgserie maken van de film Crazy Rich Asians. De hoofdcast, bestaande uit Constance Wu, Henry Golding en Ronny Chieng, keert terug. Michelle Yeoh zal een terugkerende rol krijgen, melden Amerikaanse vakmedia.

De serie is gebaseerd op de bestsellers van schrijver Kevin Kwan. Het oorspronkelijke verhaal gaat over de Amerikaanse Rachel Chu (Wu) die naar Singapore reist met haar vriend Nick Young (Golding). Daar komt ze erachter dat hij uit een zeer rijke familie komt.

Crazy Rich Asians was in 2018 goed voor een wereldwijde opbrengst van zo'n 239 miljoen dollar. De film was een unicum in Hollywood door de overwegend Aziatische cast.