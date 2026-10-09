De tv-pop Karbonkel is vanaf 10 oktober voor het eerst voor het publiek te zien in Beeld & Geluid. Het museum op het Media Park opent de komende maand voor het eerst een speciale 'experience', waarbij het publiek in een donkere ruimte wordt voorbereid op de ontmoeting met het gevreesde eenogige monster. Beeld en Geluid organiseert deze 'Karbonkel Experience' in het kader van het griezelfeest Halloween.

Karbonkel speelde een cruciale rol in de tv-serie Ik Mik Loreland, die van 1994 tot 1996 op televisie te zien was. Het ging om een educatieve serie die leerlingen van groep 3 hielp met het leren van spellen en lezen. De eenogige Karbonkel maakte diepe indruk op veel kijkers, die het gefrustreerde monster heel eng vonden.

Beeld & Geluid noemt Karbonkel "de meest gevreesde én besproken tv-pop uit onze nationale jeugdtelevisie. Fans krijgen nu voor het eerst in de geschiedenis de kans om zelf oog in oog te staan met hun kindernachtmerrie."

Larven

Karbonkel kreeg het afgelopen jaar een grote opfrisbeurt, omdat er in het depot larven in zijn vulling waren gekropen. Om dit tegen te gaan, heeft Karbonkel een tijdje in een zuurstofloze zak gezeten. Daardoor zijn de insecten overleden. Ook kreeg Karbonkel nieuwe tenen en werd zijn vacht geboend.

De Karbonkel Experience is tot en met 8 november te ervaren in Beeld & Geluid. Dagelijks kunnen maximaal 1200 mensen langskomen. Het museum adviseert bezoekers de komende weken van tevoren kaartjes te reserveren voor de ontmoeting met het monster. Karbonkel zal daarna niet standaard in de te bezichtigen collectie te vinden zijn, waarschuwt de woordvoerder van Beeld & Geluid.