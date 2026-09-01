HBO Max biedt vanaf dinsdag, in samenwerking met Videoland, abonnementen aan waarbij klanten toegang krijgen tot beide streamingdiensten, zo maakten de diensten dinsdag bekend. De abonnementen bundelen de content van HBO Max en Videoland tegen een lager tarief.

Volgens de streamingdiensten sluit de samenwerking aan bij de trend dat consumenten steeds vaker meerdere abonnementen op streamingdiensten hebben om toegang te krijgen tot hun favoriete programma's, films en series. Voor Ellen van den Berghe, directeur Streaming bij DPG Nederland, is de samenwerking dan ook "een manier om de ervaring voor onze fans beter en aantrekkelijker te maken."

Maandag kondigden Talpa en Netflix ook een samenwerking aan. Verschillende bekende Talpa-programma's, zoals Chateau Meiland, Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en Bureau Onrecht, zijn binnenkort te zien bij Netflix.