Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft dinsdag de eed afgelegd ten overstaan van het Noorse parlement. De vorst hield daarna een korte toespraak waarin hij verklaarde dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig zullen inzetten voor het land, melden Noorse media.

"Tijdens deze eerste ontmoeting tussen de door het volk gekozen vertegenwoordigers en mijzelf als koning van Noorwegen, wil ik de hoop uitspreken dat de goede relatie die er bestond tussen het parlement en mijn vader, koning Harald, mijn grootvader, koning Olav, en mijn overgrootvader, koning Haakon, kan worden voortgezet", sprak Haakon na de eedaflegging. Ook hoopt hij dat de relatie "in de toekomst verder kan worden ontwikkeld".

Haakon werd vergezeld door zijn dochter, kroonprinses Ingrid Alexandra. Koningin Mette-Marit bleef vanwege haar gezondheid thuis. Op de tribune in de plenaire zaal zaten ook koningin Sonja, de weduwe van de overleden koning Harald, en prins Sverre Magnus, de zoon van Haakon en Mette-Marit.

Schriftelijk

De eedaflegging komt vier dagen na het overlijden van Harald. Haakon werd toen direct koning, maar door de eed af te leggen voor het parlement verklaart hij dat zijn macht beperkt is. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra legt een eed af. Zij doet dat schriftelijk in het paleis.

Koning Haakon kwam bij het Storting, zoals het parlement in Noorwegen wordt genoemd, aan per open auto. Het is dezelfde auto die wordt gebruikt bij koninklijke huwelijken.