HBO is op zoek naar een jonge acteur voor de rol van Kasper Krauwel, in het Engels Colin Creevey, in het tweede seizoen van de aankomende Harry Potter-serie. Volgens Deadline zijn de audities in volle gang en worden kandidaten inmiddels uitgenodigd voor vervolgrondes.

Kasper Krauwel maakt zijn debuut in Harry Potter en de Geheime Kamer en is in de boeken een terugkerend personage. De Griffoendor-leerling, die bekendstaat als een grote bewonderaar van Harry Potter, werd in de film uit 2002 vertolkt door Hugh Mitchell.

Eerder werd bekend dat HBO ook een nieuwe actrice zoekt voor de rol van Ginny Wemel voor het tweede seizoen, omdat actrice Gracie Cochrane de serie heeft verlaten. De opnames van het tweede seizoen beginnen naar verwachting komend najaar in het Verenigd Koninkrijk.