Examenrooster 2026 geeft leerlingen houvast richting de centrale examens

Voor veel eindexamenleerlingen voelt het voorjaar als een aftelklok. Wanneer is het centraal examen Nederlands? Hoeveel dagen zitten er tussen wiskunde en economie? En wat als je ziek bent op de dag zelf? Nu de voorbereidingen op gang komen, zoeken leerlingen, ouders en scholen vooral een ding: overzicht.

Dat overzicht begint bij het examenrooster 2026. Met de juiste data in je agenda kun je gerichter leren en voorkom je dat je in de laatste weken alles tegelijk moet doen.

Examenrooster 2026 voor vmbo havo en vwo

Het centrale examenrooster bepaalt wanneer de schriftelijke centrale examens plaatsvinden voor vmbo, havo en vwo. De meeste examens vallen traditiegetrouw in mei en juni. Scholen plannen daarnaast hun eigen schoolexamens, die vaak eerder starten.

Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar de volgorde van vakken. Als je twee zware vakken kort na elkaar hebt, is het verstandig om eerder te beginnen met herhalen en oefenen.

Wat tijdvakken betekenen

In Nederland werken de centrale examens met meerdere tijdvakken. Dat is bedoeld om herkansingen en uitzonderingen goed te regelen.

1e tijdvak: de reguliere centrale examens, meestal in mei en juni.

2e tijdvak: bedoeld voor herkansingen en voor leerlingen die een examen in het 1e tijdvak hebben gemist.

3e tijdvak: een extra mogelijkheid in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte. Dit loopt via DUO en heeft eigen voorwaarden.

Let op: niet elk vak is in elk tijdvak beschikbaar. Ook kunnen regels per school verschillen. Controleer daarom altijd de informatie van je eigen school.

Herkansing en een gemist examen

Een herkansing is een tweede kans, maar werkt vooral als je die gericht voorbereidt. Evalueer direct na een examen kort wat goed ging en waar je punten liet liggen. Met die informatie kun je gerichter oefenen als je later toch moet herkansen.

Mis je een examen door ziekte of een andere geldige reden, meld dit dan zo snel mogelijk bij school. Vaak is er een vaste procedure, zoals een ziekmelding op de examendag en soms een verklaring. Je school kan vervolgens aangeven of je in aanmerking komt voor het tweede tijdvak. In uitzonderlijke gevallen kan het derde tijdvak een optie zijn.

Zo maak je het rooster praktisch

Alleen weten wanneer je examen is, is niet genoeg. Het helpt om het rooster om te zetten naar een plan dat je dagelijks kunt volgen.

Zet alle examendata in je agenda, digitaal of op papier. Plan terug per vak en zet vaste oefenmomenten in richting de examendag. Werk in blokken, bijvoorbeeld 30 tot 45 minuten, met korte pauzes ertussen. Oefen met oude centrale examens, zodat je went aan de vraagstelling en tijdsdruk.

Wie snel wil zien wanneer de centrale examens vallen, vindt per niveau het volledige examenrooster , wat handig is als je zoekt naar examenrooster 2026 vmbo, havo of vwo en direct een duidelijk overzicht wilt.

Rust en routine horen bij de voorbereiding

In de weken voor de examens draait het niet alleen om leren. Slaap en vaste routines maken een groot verschil voor je concentratie. Plan daarom ook pauzes bewust in.

Met een duidelijk rooster en een haalbare planning wordt de examenperiode overzichtelijker, zowel voor leerlingen als voor ouders die willen meedenken.