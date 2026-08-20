Heated Rivalry uitgeroepen tot beste programma bij TCA Awards

De serie Heated Rivalry is bij de jaarlijkse TCA Awards uitgeroepen tot programma van het jaar. De prijzen worden uitgereikt door de Television Critics Association, een organisatie van Amerikaanse en Canadese televisiecritici.

De meeste prijzen gingen naar de horrorcomedy Widow's Bay. De serie won drie keer, waaronder in de categorieën beste comedy en beste nieuwe programma. Actrice Kate O'Flynn kreeg daarnaast een prijs voor haar rol in de reeks.

The Pitt werd onderscheiden als beste dramaserie en Death by Lightning won in de categorie films, miniseries en specials. Rhea Seehorn kreeg voor Pluribus de prijs voor beste individuele prestatie in een dramaserie. The Traitors werd verkozen tot beste realityprogramma en Squid Game tot beste internationale serie.

Stephen Colbert kreeg een oeuvreprijs. Zijn The Late Show with Stephen Colbert viel eveneens in de prijzen en werd uitgeroepen tot beste programma in de categorie variété, talk en sketch.