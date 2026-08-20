Ajax start in Sion met Marcos Leonardo als spits

SION (ANP) - Marcos Leonardo heeft donderdag in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League een basisplaats bij Ajax. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven de Deen Kasper Dolberg, die op de reservebank zit. Dolberg was zondag in het Eredivisieduel met sc Heerenveen (2-2) nog basisspeler.

Trainer Míchel Sánchez heeft zijn elftal op nog enkele plaatsen aangepast. Anton Gaaei vervangt Lucas Rosa als rechtsback. Op het middenveld doet Julian Brandt vanaf het begin mee. Aanvallende middenvelder Oscar Gloukh schuift door naar de positie van linksbuiten, wat ten koste gaat van Abdellah Ouazane.

Nieuwkomer Jofre Torrents zit op de reservebank in Sion, waar om 20.15 uur wordt afgetrapt. Ajax ontvangt de Zwitsers volgende week in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar bereikt het hoofdtoernooi van de Conference League.