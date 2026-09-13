Heidi Klum heeft haar zoon Henry Samuel voor zijn 21e verjaardag verrast met een Ferrari. Het Duitse model deelde op Instagram beelden waarop haar zoon de rode sportwagen voor het eerst ziet.

De Ferrari blijkt het gevolg van een weddenschap die Samuel jaren geleden sloot met Klums man Tom Kaulitz. Als Samuel een potje Mario Kart zou winnen, moest Kaulitz hem op zijn 21e een Ferrari geven. Bij verlies mocht Samuel drie maanden geen videogames spelen. Kaulitz vertelt in de video dat hij de auto vorig jaar al kocht en sindsdien in de garage verborgen hield.

"O mijn God. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen", reageert Samuel als hij de auto ziet. Klum feliciteerde haar zoon ook in een post met oude familiefoto's. "De tijd vliegt. We houden zóveel van je."

Samuel is de zoon van Klum en haar ex-man Seal. Samen kregen zij ook zoon Johan en dochter Lou.