De Amerikaanse rapper Lil Durk is vrijgesproken in een zaak rond een vermeende poging om een rivaliserende rapper te laten vermoorden. Een jury in Los Angeles achtte de 33-jarige Grammywinnaar niet schuldig aan onder meer samenzwering en moord in opdracht.

Volgens justitie had Lil Durk geld beschikbaar gesteld om rapper Quando Rondo te laten vermoorden. In 2022 werd in Los Angeles op een auto met Rondo en zijn gezelschap geschoten. Rondo overleefde de aanslag, maar zijn 24-jarige neef Saviay'a Robinson kwam om het leven.

Lil Durk, wiens echte naam Durk Banks is, blijft voorlopig wel vastzitten. Hij moet nog terechtstaan in een afzonderlijke zaak rond vermeende georganiseerde misdaad. De rapper zit sinds zijn arrestatie in 2024 vast.

Lil Durk won in 2024 een Grammy voor All My Life, zijn samenwerking met J. Cole. Ook werkte hij onder meer samen met Drake.