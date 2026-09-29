Heleen van Royen op De Wallen: ik wilde het een keer meemaken

Heleen van Royen staat dinsdag voor haar boekpresentatie op de Amsterdamse Wallen. "Het boek gaat natuurlijk over seksualiteit en verbinding zoeken en Amsterdam is mijn geboortestad", legt ze ter plaatse uit aan RTL Boulevard. "De Wallen is bij uitstek het gebied waar geld en seks samenkomen, dus ik wilde het een keer meemaken."

Van Royen heeft zelf een account op Friends2Follow, een 18+-platform waar mannen betalen voor erotische content. Het nieuwe boek van de schrijfster Wat wil de man gaat over de wereld van adult content. Ze sprak daarvoor met mannen van verschillende leeftijden over hun verlangens. "Ze mogen een boek bij me kopen, een meet-and-greet, ze mogen met me op de foto", licht ze toe over haar bijzondere publiciteitsstunt van dinsdag. "Ik ben zo'n levende paspop vandaag."

"Er zijn heel veel vrouwen die hun geld verdienen met seks. Daar mogen we respect voor hebben en blij zijn dat ze het doen. Dat scheelt misschien een hoop narigheid, dat zij dat doen", benadrukt Van Royen.