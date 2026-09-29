Zus Matthew Perry: hij gaf 7 miljoen dollar uit om af te kicken

De overleden Friends-acteur Matthew Perry heeft volgens zijn zus Mia Perry Bowick 7 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen euro) uitgegeven aan pogingen om van zijn verslaving af te komen. Dat vertelt zij in de nieuwe Netflix-documentaire The One About Matthew Perry, waarvan dinsdag de trailer is verschenen. De documentaire gaat behalve over Perry's eigen strijd tegen zijn verslaving ook over zijn pogingen anderen met verslavingsproblemen te helpen.

"Mijn broer sprak over dat gevoel van leegte of eenzaamheid dat hij maar niet kon opvullen", zegt Perry Bowick in de trailer. Volgens haar laat het bedrag zien hoe serieus haar broer zijn verslaving nam. Ook Perry zelf is in archiefbeelden te zien. Daarin vertelt hij dat beroemd worden hem aanvankelijk heel gelukkig maakte, maar niet bracht waarop hij had gehoopt. Hij realiseerde zich dat zijn bekendheid niet oploste wat er in hem speelde.

Perry Bowick spreekt voor de documentaire voor het eerst voor de camera over haar broer. Ook zijn goede vrienden Roger Castillo en David Pressman doen dat. De voormalige Friends-collega's van Perry werkten niet mee aan de documentaire. Wel komen mensen aan het woord die met hem samenwerkten aan de serie en aan andere producties.

Perry overleed in 2023 op 54-jarige leeftijd.