Helene Fischer naar GelreDome in plaats van ArenA

Helene Fischer treedt eind deze maand toch niet op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Duitse superster heeft haar concert verplaatst naar de kleinere GelreDome in Arnhem.

Mensen die kaartjes hebben, zijn woensdag geïnformeerd door concertorganisator MOJO. De precieze reden wordt op de website niet vermeld. MOJO was woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Fischer noemde de ArenA in november nog "het perfecte podium" voor haar twintigjarige artiestenjubileum dat ze dit jaar viert. "Ik wilde een plek die de omvang, maar ook de emotionaliteit van deze avond kon dragen", stelde de zangeres.